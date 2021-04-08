Посмотрите этот впечатляющий трейлер iPhone 13
До официального анонса.
Ждать презентации iPhone 13 еще долго. Следующий флагман Apple представят только в сентябре.
К счастью – энтузиасты не сидят без дела. YouTube-канал Technizo Concept выпустил трейлер iPhone 13. Видео создано по самым популярным утечкам.
По слухам – новый айфон лишится портов. Ролик позволяет понять, как может выглядеть такая модель.
Кроме того, iPhone 13 получит уменьшенную челку. Technizo Concept помогает ее оценить.
Визуализация отличная. Насколько точная – другой вопрос. Узнаем осенью, когда выйдет реальный iPhone 13.
Источник: Technizo Concept
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