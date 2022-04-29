Поставки смартфонов падают по всему миру

По данным аналитической компании IDC.

Поставки смартфонов снижаются третий квартал подряд. Еще в первом квартале прошлого 2021 года поставки смартфонов сократились почти на 9% (в количественном выражении это около 314 миллионов телефонов) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Многие люди переживают по поводу возможной экономической нестабильности и растущей почти во всем мире инфляции. Это останавливает от покупки новых смартфонов, тем более от дорогих флагманских моделей. Самое большое снижение поставок смартфонов зафиксировано в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Китай. В Центральной и Восточной Европе наблюдается спад поставок смартфонов до 20%, но на этот регион приходится не более 7% от мировых поставок.

Лидеры рынка смартфонов

На фоне снижающегося спроса на смартфоны лидерами на мировом рынке остаются компании Samsung, Apple и Xiaomi. Вот в каком процентном соотношении они сейчас держат рынок смартфонов:

Samsung — 23,4% Apple — 18% Xiaomi — 12,7%

Россию в связи с санкциями покинули многие бренды, включая Apple. Американская яблочная компания остановила с первых чисел марта 2022 поставки новых устройств в Россию. Самсунг также приостановил поставку новых девайсов в РФ. А вот смартфоны Xiaomi продолжают активно продаваться в России.

В апреле стало известно о решении властей России разрешить “параллельный импорт” — ввоз и продажу в РФ техники в обход правообладателей.

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