Потенциальный суперхит продаж Samsung Galaxy A52 — отличия российской версии от европейской

Кандидат на звание самого популярного смартфона в России.

Samsung Galaxy A52 появится в продаже совсем скоро. Информации о гаджете с каждым днем становится все больше и больше. Подробно о смартфоне читаем тут. Сегодня же, сославшись на легендарного сетевого информатора Роланда Квандта, мы расскажем об отличиях российской версии от европейской.

У нас, как известно, будет продаваться 4G-версия. А для ЕС Samsung готовит 5G-вариант.

В чем разница? Самая главная ясна и понятна — нет поддержи мобильных сетей пятого поколения. Но нам и не нужно. 5G в РФ не работает.

Что еще? У нашей модели частота обновления sAMOLED-экрана будет равна 90 Гц, а у европейской — 120 Гц. Жаль, но не катастрофа. Яркость одинаковая — 800 нит.

Также будет другая SoC — Snapdragon 720G (вместо Snapdragon 750G).

В остальном девайсы полностью идентичные. Да, учитывая, отсутствие 5G наш Galaxy A52, вероятно, сможет похвастаться большей автономностью.

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