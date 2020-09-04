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Потрогать музыку: какими будут виброкроссовки EP-01

4 Сен, 2020

Потрогать музыку: какими будут виброкроссовки EP-01

Компания DropLabs разработала первые в своем роде виброкроссовкипередающие звук из ваших наушников в вибрацию подошвы.


DropLabs презентовали новые кроссовкикоторые должны перевернуть ваше представление о музыкеЭлектронные блокивстроенные в подошвупреобразуют музыку в наушниках в ритмичную вибрацию, которую можно ощутить всем теломПроизводители уверяютчто EP01 обеспечат эффект полного погружения в играх и виртуальной реальности.


Кроссовки через Bluetooth будут соединяться со смартфоном и наушниками пользователяпревращая музыку в ритмичные вибрации.В приложение на смартфоне возможно менять её интенсивность и цвет светодиодной подсветки на подошвахБатарея гаджета обеспечивает 6 часов работы устройства в различных режимахEP01 будут водостойкимиоднако производитель не обещает полной водонепроницаемости умных кроссовок. Цена гаджета составляет 299 долларов.

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