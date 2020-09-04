Потрогать музыку: какими будут виброкроссовки EP-01

Компания DropLabs разработала первые в своем роде виброкроссовки, передающие звук из ваших наушников в вибрацию подошвы.



DropLabs презентовали новые кроссовки, которые должны перевернуть ваше представление о музыке. Электронные блоки, встроенные в подошву, преобразуют музыку в наушниках в ритмичную вибрацию, которую можно ощутить всем телом. Производители уверяют, что EP–01 обеспечат эффект полного погружения в играх и виртуальной реальности.



Кроссовки через Bluetooth будут соединяться со смартфоном и наушниками пользователя, превращая музыку в ритмичные вибрации.В приложение на смартфоне возможно менять её интенсивность и цвет светодиодной подсветки на подошвах. Батарея гаджета обеспечивает 6 часов работы устройства в различных режимах. EP–01 будут водостойкими, однако производитель не обещает полной водонепроницаемости умных кроссовок. Цена гаджета составляет 299 долларов.

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