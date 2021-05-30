Потрясающее фото Земли с борта МКС

Изумительно.

Космонавт сделал невероятный снимок нашей планеты с борта МКС. На нем Земля выглядит весьма необычно. Она больше напоминает Марс. Совсем не похоже на привычные нам снимки планеты из космоса. Традиционно наш дом выглядит, как шар, который покрыт синими океанами и зелеными лесами. Но Томас Песке из ESA сумел показать Землю совсем другой.

Как ему это удалось? Очень просто. Он сделал снимок в тот момент, когда Международная Космическая Станция находилась над пустыней Сахара.

Господин Песке заявил: «Когда я посмотрел в иллюминатор, то был буквально ошарашен. Мы как будто бы находились на орбите Марса. Не было ни единого облака, красные и желтые цвета простирались до горизонта. Вероятно, что именно таким увидит Марс первый космонавт, которого туда отправят».

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