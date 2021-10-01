Потрясающие обои со внутренностями iPhone 13 Pro от iFixit
Необычно! Очень.
Команда экспертов iFixit, которая разбирает устройства и выставляет им рейтинги ремонтопригодности, опубликовала потрясающие фирменные обои, на которых изображены внутренние компоненты iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Создается впечатление будто у вас прозрачный корпус.
Выглядит примерно так, как выше.
Как обычно, все обои на Блохе кликабельны. По клику открывается версия в высоком разрешении, которую вы и ставите себе на смартфон.
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro Max
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