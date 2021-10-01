Потрясающие обои со внутренностями iPhone 13 Pro от iFixit

Необычно! Очень.

Команда экспертов iFixit, которая разбирает устройства и выставляет им рейтинги ремонтопригодности, опубликовала потрясающие фирменные обои, на которых изображены внутренние компоненты iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Создается впечатление будто у вас прозрачный корпус.

Выглядит примерно так, как выше.

Как обычно, все обои на Блохе кликабельны. По клику открывается версия в высоком разрешении, которую вы и ставите себе на смартфон.

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max

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