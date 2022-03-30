Потрясающие рендеры iPhone 14 Pro — очевидно, таким он и будет

С новыми расцветками.

Популярный портал Let’s Go Digital опубликовал изумительные рендеры смартфона Айфон 14 Про. Основаны они на инсайдах и чертежах. Судя по всему, примерно так он и будет выглядеть. Сзади похож на Айфон 12 Про и Айфон 13 Про, а вот спереди — уже совсем другой. Да, без огромной челки.

Вместо нее небольшой модуль Face ID и круглая фронталка.

Очевидно, что таким путем купертиновцы и пойдут.

Полностью от модуля Face ID избавятся (точнее, не избавятся, а сделают подэкранным или встроят в датчик селфи-камеры) уже в следующем году, в поколении Айфон 15.

iPhone 14 Pro Max будет выглядеть также, как и на рендерах выше, с поправкой на габариты.

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