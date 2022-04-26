Появилась iOS 15.5 beta 3 — какие изменения

iOS 15.5 beta 3 вышла 26 апреля 2022.

Билд прошивки 19F5062g, нового функционала нет — проведена работа над ошибками, повышена стабильность. Бета-прошивки iOS выпускаются только для разработчиков, зарегистрированных в Apple Developer Program. Что нового в прошивке iOS 15.5 смотрите в этой теме про самую первую бету.

Вместе с iOS 15.5 beta 3 сегодня вышли iPadOS 15.5 beta 3, macOS Monterey beta 2, tvOS 15.5 beta 3, бета-прошивка для Studio Display и watchOS 8.6 beta 3 (билд 19T5562f).

Помимо бета-версий прошивок Apple выпустила обновленную прошивку для метки AirTag под номером 1.0.391 (билд 1A301), а предыдущая прошивка для AirTag была под номером 1.0.291 (сборка 1A291e).

Третья бета iOS 15.5 стала гораздо стабильнее, всё работает без вылетов.

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