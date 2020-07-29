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Появилась возможность оценить габариты компактного iPhone 12

29 Июл, 2020

Появилась возможность оценить габариты компактного iPhone 12

Прямо на вашем iPhone!

Сайт MacRumors создал специальные обои, позволяющие оценить примерные габариты находящегося в разработке 5,4-дюймового iPhone 12. Обои наглядно показывают, насколько новый iPhone 12 будет меньше по сравнению с актуальными смартфонами Apple.

В MacRumors создали три вида обоев для оценки габаритов 5,4-дюймового iPhone 12. Они подходят для установки на iPhone 11/XR, iPhone X/XS/11 Pro и iPhone XS Max/11 Pro Max. Обои доступны для загрузки по следующим ссылкам:

Габариты iPhone 12 были просчитаны на основе недавней утечки из кода бета-версии iOS 14. В прошивке обнаружилась обновленная функция «Увеличение» с поддержкой устройства с необычным разрешением 960×2079 пикселей.

В издании считают, что Apple обновила функцию перед запуском 5,4-дюймового iPhone 12. На это указывает тот факт, что при диагонали экрана 5,4 дюйма и разрешении 960×2079 точек, дисплей устройства имел бы плотность пикселей 458 ppi, как других современных моделей iPhone.

Ранее стало известно, что в iPhone 12 уменьшится верхняя рамка экрана. Apple сократит ее примерно на 15% по сравнению с iPhone 11 Pro.

Источник: MR.

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