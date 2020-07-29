Появилась возможность оценить габариты компактного iPhone 12

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Сайт MacRumors создал специальные обои, позволяющие оценить примерные габариты находящегося в разработке 5,4-дюймового iPhone 12. Обои наглядно показывают, насколько новый iPhone 12 будет меньше по сравнению с актуальными смартфонами Apple.

В MacRumors создали три вида обоев для оценки габаритов 5,4-дюймового iPhone 12. Они подходят для установки на iPhone 11/XR, iPhone X/XS/11 Pro и iPhone XS Max/11 Pro Max. Обои доступны для загрузки по следующим ссылкам:

Габариты iPhone 12 были просчитаны на основе недавней утечки из кода бета-версии iOS 14. В прошивке обнаружилась обновленная функция «Увеличение» с поддержкой устройства с необычным разрешением 960×2079 пикселей.

В издании считают, что Apple обновила функцию перед запуском 5,4-дюймового iPhone 12. На это указывает тот факт, что при диагонали экрана 5,4 дюйма и разрешении 960×2079 точек, дисплей устройства имел бы плотность пикселей 458 ppi, как других современных моделей iPhone.

Ранее стало известно, что в iPhone 12 уменьшится верхняя рамка экрана. Apple сократит ее примерно на 15% по сравнению с iPhone 11 Pro.

Источник: MR.

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