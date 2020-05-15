Могут выйти раньше, чем мы думали.

Вслед за утечкой о будущих «умных» очках Apple от известного аналитика Мин-Чи Куо, сведениями о гаджете поделился инсайдер Джон Проссер. В своем блоге в Twitter он сообщил, что не согласен с коллегой на счет вероятной даты выхода смарт-очков. По его словам, устройство выйдет раньше.

Apple выпустит «умные» очки с условным названием Apple Glasses в марте-июне 2021 года, заявил Проссер. Тем самым инсайдер опроверг последнюю утечку об устройстве от Куо. Последний сообщил о намерении Apple выпустить гаджет не ранее 2022 года.

Также Проссер признался, что уже видел «умные» очки Apple с поддержкой дополненной реальности вживую. Инсайдер пообещал показать устройство в ближайшем времени.

Согласно имеющимся данным, «умные» очки от Apple будут оснащены дисплеем с высоким разрешением и получат традиционный для устройств компании минималистичный дизайн. Apple не будет размещать большие вычислительные мощности непосредственно в корпусе очков. Необходимые очкам вычисления будут выполняться на iPhone.

Источник: Twitter.

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