Появится ли в iOS 14 запись звонков
Ответ на важный вопрос.
Начиная с понедельника, 8 июня, ряд интернет-ресурсов начал распространять информацию о том, что в iOS 14 появится долгожданная возможность записи звонков. Мы разобрались откуда у этой новости «растут ноги» и выяснили, действительно ли владельцы iPhone могут ожидать появление этой функции в iOS 14.
Источником новости о появлении функции записи звонков в iOS 14 является китайских новостной ресурс ITHome. В своей публикации издание ссылается на скриншот, «обнаруженный» джейлбрейк-сообществом. На скриншоте показываются настройки и функции записи телефонных звонков и звонков по FaceTime, которую и приписали к появлению в iOS 14.
Само издание только предполагает, что в iOS 14 может появиться такая возможность. Более того, скриншот никак не относится к iOS 14. Скриншот сделан на iPhone под управлением iOS 13 с установленным джейлбрейком. На нем показаны настройки джейлбрейк-твика Audio Call Recording, который позволяет записывать звонки на «взломанных» iPhone.
Таким образом, активно публикуемая сейчас в интернете новость о возможном появлении записи звонков в iOS 14 — фейк. Ожидать введения этой функции в iOS 14 не стоит, поскольку запись звонков запрещена на законодательном уровне во многих странах. Из-за этого многим производителям Android-смартфонов ранее пришлось удалить аналогичную опцию со своих устройств.
Источник: Bloha.ru.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.