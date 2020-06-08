Появится ли в iOS 14 запись звонков

Ответ на важный вопрос.

Начиная с понедельника, 8 июня, ряд интернет-ресурсов начал распространять информацию о том, что в iOS 14 появится долгожданная возможность записи звонков. Мы разобрались откуда у этой новости «растут ноги» и выяснили, действительно ли владельцы iPhone могут ожидать появление этой функции в iOS 14.

Источником новости о появлении функции записи звонков в iOS 14 является китайских новостной ресурс ITHome. В своей публикации издание ссылается на скриншот, «обнаруженный» джейлбрейк-сообществом. На скриншоте показываются настройки и функции записи телефонных звонков и звонков по FaceTime, которую и приписали к появлению в iOS 14.

Само издание только предполагает, что в iOS 14 может появиться такая возможность. Более того, скриншот никак не относится к iOS 14. Скриншот сделан на iPhone под управлением iOS 13 с установленным джейлбрейком. На нем показаны настройки джейлбрейк-твика Audio Call Recording, который позволяет записывать звонки на «взломанных» iPhone.

Таким образом, активно публикуемая сейчас в интернете новость о возможном появлении записи звонков в iOS 14 — фейк. Ожидать введения этой функции в iOS 14 не стоит, поскольку запись звонков запрещена на законодательном уровне во многих странах. Из-за этого многим производителям Android-смартфонов ранее пришлось удалить аналогичную опцию со своих устройств.

Источник: Bloha.ru.

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