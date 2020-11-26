Появится ли xCloud в App Store? Глава Xbox не исключает такого варианта

Скрестим пальцы за обе компании.

Недавно глава игрового подразделения Microsoft дал интервью информационному порталу The Verge, во время которого был затронут вопрос касательно будущего xCloud. Фил спенсер заявил, что в Microsoft готовы работать с Apple над решением некоторых вопросов, но для этого нужны усилия обеих компаний.

Например, необходимо создать собственную витрину в приложении xCloud и обеспечение конфиденциальности данных пользователей.

“У ребят есть неплохой продукт в виде Apple Arcade, который сейчас может конкурировать с Xbox Game Pass. Я уверен, что ребятам нравиться иметь Apple Arcade в качестве единственной платформы для игрового контента.”

Сотрудничество между Microsoft и Apple действительно могло бы способствовать популяризации крупномасштабных игр в массы. И если компаниям удастся договориться, это будет выигрыш для всех, включая самих геймеров и владельцев устройств от Apple.

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