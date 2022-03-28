Правила безопасного хранения ценных вещей дома

Ценные советы в непростое время.

Бывают ситуации, когда необходимо держать большие суммы денег, украшения и другие ценные вещи дома. Это может быть рискованно, но есть способы обезопасить свои накопления от злоумышленников.

Собрали основные правила, следование которым поможет сохранить ценные вещи и быть уверенным в надежности домашних тайников.

Неудачные места для тайников

Многие места, которые кажутся безопасными для хранения сбережений, уже давно известны ворам и проверяются ими в первую очередь. Откажитесь от идеи спрятать заначку в книгах, под матрасом, в вентиляционных отверстиях. Еще неудачными вариантами будут тумбочки, шкатулки, шкафы. Даже если укромные места кажутся изобретательными (как баночки с крупой или морозильная камера), на самом деле они очень распространены и сразу привлекают внимание воров.

Как защитить свои ценные вещи

В любом случае, полагаться на невнимательность воров и уникальность выбранных мест для тайников нецелесообразно. Отдайте предпочтение современным и надежным сейфам. Например, для дома подойдет мебельный сейф Cactus CS-SF-F25 с электронным замком, который оснащен функцией открытия по отпечатку пальца владельца. Вы можете установить его горизонтально в шкафу, на полу или стене. Стальной корпус толщиной 2 мм будет невозможно вскрыть во время ограбления, а закрепленный прилагаемым крепежом сейф не вынесут из дома. Эта модель имеет размеры 250*350*300 мм, поэтому она идеальна для квартиры и вмещает все необходимое. Также в комплектацию сейфа включен аварийный ключ, который используется для внештатного открытия сейфа. Он позволяет открыть дверь сейфа даже при севшей батарейке или после утери кода-доступа. Надежность и качество сейфов Cactus подтверждает сертификация производства по международным системам – BSCI, ISO, SGS, CE, TUV, ROHS.

Установка охранной системы

Во многих городах и дачных поселках есть возможность обезопасить себя охранной системой. Обычно она включает в себя установку датчика движения, который при проникновении передает сигнал в службу реагирования. Кроме того, вы будете оперативно получать уведомления о ситуации. Такое решение полноценно защищает ваш дом от возможного ограбления.

Напоследок, помните: сохранность ценных вещей зависит не только от вашей выдержки и способности не тратить сбережения, но и от надежной системы защиты. Даже в домашних условиях есть варианты обезопасить тайники от воров. Не пренебрегайте советами по установке сейфа или охранной системы, чтобы спать спокойно и не переживать за свои заначки.

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