Правила платной регистрации смартфонов по IMEI в России изменили

Ее могут ввести уже через год.

Совет Федерации доработал законопроект о создании базы данных заводских номеров (IMEI) мобильных телефонов. Согласно изменениям, введение платной регистрации смартфонов по IMEI может состояться в середине 2021 года.

В новой версии законопроекта более не указывается точный размер платы за регистрацию мобильного телефона по IMEI. Ранее предлагалось установить плату в размере не более 100 рублей. Теперь в законопроекте указывается, что порядок и размер платы должно устанавливать правительство.

Также в доработанном законопроекте изменены некоторые требования. Власти уточнили, что находящиеся в использовании мобильные устройства на момент вступления закона в силу можно будет зарегистрировать бесплатно.

В законопроекте отмечается, что не прошедшие регистрацию мобильные устройства должны быть заблокированы мобильным оператором. Блокировка грозит и тем устройствам, чьи номера IMEI совпадают с уже находящимися в базе данных номерами.

Законопроект находится на финальной стадии перед внесением в Госдуму, отметили источники издания «Коммерсантъ».

Источник: Ъ.

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