Предложение для избранных — iPhone 12 mini и 12 Pro Max уже можно предзаказть

Доступно для подписчиков Apple Care+.

Как известно, предварительные заказы на Айфон 12 мини и Айфон 12 Про Макс стартуют только 6 ноября. Однако, как выяснилось, действует это правило не для всех. Кому-то повезло больше — «избранные» могут сделать предзаказ уже сейчас.

Кто именно? Согласно сведениям от различных источники в сети, это подписчики Apple Care+. Если вы ранее оформили расширенную гарантию, то вы можете оказаться в числе таких вот счастливчиков.

В чем преимущество? В том, что компактный айфон и флагманскую модель вы получите в числе первых.

Китайский портал MyDrivers утверждает, что предложение действует как для давних, так и для новых подписчиков программы Apple Care+.

С российскими ценами на новые айфоны вы можете ознакомиться по ссылке. Минимальная цена на iPhone 12 mini составляет 69 990 рублей. За iPhone 12 Pro Max придется выложить от 109 990 рублей.

Источник: MyDrivers

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