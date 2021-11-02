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Представлен браузер HONOR Browser

2 Ноя, 2021

Представлен браузер HONOR Browser

Фирменный браузер.

Компания HONOR представила свое фирменное приложение для серфинга по сети под названием HONOR Browser. Это браузер для смартфонов HONOR.

На данный момент ПО проходит бета-тестирование. Пока что внешне HONOR Browser напоминает HUAWEI Browser. Но после запуска наверняка будут некоторые изменения.

Известно, что в браузер добавят функцию «Умные рекомендации HONOR», увеличат производительность и сделают интеграцию с экосистемой производителя.

Дата запуска HONOR Browser не называется. Но ждать долго точно не придется.

Напомним, что фирменные браузеры есть не только у Apple (Safari), но, например, у Samsung (Samsung Internet).

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