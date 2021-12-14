Представлен чип OPPO MariSilicon X для обработки изображений

Отвечает за качество фото.

Компания OPPO представила чип MariSilicon X, созданный для обработки фотографий. Это 6-нанометровая NPU с модулем ISP.

Благодаря MariSilicon X владельцы смартфонов смогут фотографировать в цвете 20 Bit с HDR. Используется многоуровневая структура памяти. Все вместе это дает возможность обрабатывать снимки в продвинутом RAW-формате сразу в реальном времени вообще без задержек.

Мощность чипа велика: 18 трлн операций за 1 секунду (18 TOPS). Кроме того, чип энергоэффективный (11,6 TOPS на 1 Вт).

Подсистема памяти Tera-bps дает возможность реализовать всю мощь MariSilicon X без ограничений на ОЗУ. Это снижает время, которое требуется для обработки данных.

Чип поддерживает ОЗУ DDR на скорости до 8,5 ГБ/с. Также он работает с технологией AI Noise Reduction (снижает уровень шума на кадрах) и способен записывать видео в 4K HDR. Не только днем, но и ночью.

Первые смартфоны с MariSilicon X внутри появятся в 2022 году. Это будут гаджеты модельного ряда OPPO Find X.

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