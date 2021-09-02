Представлен датчик ISOCELL HP1 от Samsung — 200 Мп!
Новое поколение мобильного сенсора.
Сегодня южнокорейский техногигант Samsung представил свой новый датчик для использования в смартфонах. Речь идет о флагманском сенсоре ISOCELL HP1 с разрешением 200 Мп оптического формата 1/1,22 дюйма.
Такой, скорее всего, будет стоять в Samsung Galaxy S22 Ultra.
Ниже тезисно о том, что это такое и в чем прелесть:
- Фактический размер пикселей 0,64 мкм. Но есть способность с помощью технологии ChameleonCell превращать 200 Мп в 50 Мп или даже 12 Мп. Тогда размер пикселей возрастает до 2,65 мкм. А это уже серьезно. Круче нет нигде. У нынешнего топового камерофона Huawei P50 Pro лишь 1 мкм.
- Съемка в 8K при 30 FPS.
Кроме того, Samsung готовит еще один новый модуль на 50 Мп (ISOCELL GN5).
Он также может снимать в 8K и хорош для ночной съемки.
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