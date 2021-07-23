Представлен геймерский POCO F3 GT — чудо, а не смартфон

Изумительный смартфон.

POCO F3 GT — брат-близнец модели Redmi K40 Gaming Edition из Китая. Именно под названием POCO F3 GT девайс будет продаваться на территории России. Расскажем о нем подробнее ниже. Благо в Индии девайс был представлен сегодня. С указанием стоимости и красивыми изображениями.

Поехали.

Цена в России

Цены в Индии уже известны. А курс индийской рупии примерно соответствует рублю. Так что о ценах у нас уже вполне можно судить.

Будет так:

POCO F3 GT с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ — 27-28 тысяч рублей .

. POCO F3 GT с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ — 30-32 тысячи рублей .

. POCO F3 GT с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ — 35-36 тысяч рублей .

Старт продаж

В солнечной Индии уже? А у нас? Вряд ли придется ждать долго. Мы ставим на конец августа или начало сентября.

Poco F3 GT launched in India

6.67" FHD+ AMOLED display

120hz | 480Hz

MediaTek Dimensity 1200

LPDDR4X RAM

UFS 3.1 storage

16MP | 64+8+2MP

5065mAh battery

67W charger

Side-Mounted FPS

Dolby Atmos

MIUI 12.5 6GB + 128GB – ₹26,999

8GB + 128GB – ₹28,999

8GB + 256GB – ₹30,999#POCO pic.twitter.com/8H55Xi1VzE — TechTipster (@TechTipster_) July 23, 2021

Характеристики

Параметры весьма любопытные.

SoC: топовая Dimensity 1200 от MediaTek

Дисплей: 6,67 дюймов, AMOLED, Full HD+ (2400 х 1080 пикселей), 120 Гц

ОЗУ: 6 или 8 ГБ

Накопитель: 128 или 256 ГБ

Батарея: 5065 мА*ч

Быстрая зарядка: 67 Вт

Тыльная камера: 64+8+2 Мп

Фронтальная камера: 16 Мп

ОС: Android 11 + MIUI 12.5

Остальное: боковой сканер отпечатков пальцев, стильный дизайн

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