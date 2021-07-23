Представлен геймерский POCO F3 GT — чудо, а не смартфон
Изумительный смартфон.
POCO F3 GT — брат-близнец модели Redmi K40 Gaming Edition из Китая. Именно под названием POCO F3 GT девайс будет продаваться на территории России. Расскажем о нем подробнее ниже. Благо в Индии девайс был представлен сегодня. С указанием стоимости и красивыми изображениями.
Поехали.
Цена в России
Цены в Индии уже известны. А курс индийской рупии примерно соответствует рублю. Так что о ценах у нас уже вполне можно судить.
Будет так:
- POCO F3 GT с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ — 27-28 тысяч рублей.
- POCO F3 GT с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ — 30-32 тысячи рублей.
- POCO F3 GT с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ — 35-36 тысяч рублей.
Старт продаж
В солнечной Индии уже? А у нас? Вряд ли придется ждать долго. Мы ставим на конец августа или начало сентября.
Poco F3 GT launched in India
6.67" FHD+ AMOLED display
120hz | 480Hz
MediaTek Dimensity 1200
LPDDR4X RAM
UFS 3.1 storage
16MP | 64+8+2MP
5065mAh battery
67W charger
Side-Mounted FPS
Dolby Atmos
MIUI 12.5
6GB + 128GB – ₹26,999
8GB + 128GB – ₹28,999
8GB + 256GB – ₹30,999#POCO pic.twitter.com/8H55Xi1VzE
— TechTipster (@TechTipster_) July 23, 2021
Характеристики
Параметры весьма любопытные.
- SoC: топовая Dimensity 1200 от MediaTek
- Дисплей: 6,67 дюймов, AMOLED, Full HD+ (2400 х 1080 пикселей), 120 Гц
- ОЗУ: 6 или 8 ГБ
- Накопитель: 128 или 256 ГБ
- Батарея: 5065 мА*ч
- Быстрая зарядка: 67 Вт
- Тыльная камера: 64+8+2 Мп
- Фронтальная камера: 16 Мп
- ОС: Android 11 + MIUI 12.5
- Остальное: боковой сканер отпечатков пальцев, стильный дизайн
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