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Представлен геймерский POCO F3 GT — чудо, а не смартфон

23 Июл, 2021

Представлен геймерский POCO F3 GT — чудо, а не смартфон

Изумительный смартфон.

POCO F3 GT — брат-близнец модели Redmi K40 Gaming Edition из Китая. Именно под названием POCO F3 GT девайс будет продаваться на территории России. Расскажем о нем подробнее ниже. Благо в Индии девайс был представлен сегодня. С указанием стоимости и красивыми изображениями.

Поехали.

Цена в России

Цены в Индии уже известны. А курс индийской рупии примерно соответствует рублю. Так что о ценах у нас уже вполне можно судить.

Будет так:

  • POCO F3 GT с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ — 27-28 тысяч рублей.
  • POCO F3 GT с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ — 30-32 тысячи рублей.
  • POCO F3 GT с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ — 35-36 тысяч рублей.

Старт продаж

В солнечной Индии уже? А у нас? Вряд ли придется ждать долго. Мы ставим на конец августа или начало сентября.

Характеристики

Параметры весьма любопытные.

  • SoC: топовая Dimensity 1200 от MediaTek
  • Дисплей: 6,67 дюймов, AMOLED, Full HD+ (2400 х 1080 пикселей), 120 Гц
  • ОЗУ: 6 или 8 ГБ
  • Накопитель: 128 или 256 ГБ
  • Батарея: 5065 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 67 Вт
  • Тыльная камера: 64+8+2 Мп
  • Фронтальная камера: 16 Мп
  • ОС: Android 11 + MIUI 12.5
  • Остальное: боковой сканер отпечатков пальцев, стильный дизайн

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