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Представлен HONOR Magic V

10 Янв, 2022

Представлен HONOR Magic V

Дождались!

Первый гибкий смартфон от HONOR представлен официально. HONOR Magic V получился весьма впечатляющим, донельзя флагманским и очень дорогим. Конкурент Samsung Galaxy Z Fold 3!

Рассказываем.

Самое интересное? Цена? От $1568. В РФ? 109 990 рублей. Точно не дешевле.

Что главное в смартфоне с гибким дисплеем? Конечно же, экран.

  • В раскрытом он тут 7,9-дюймовый. Планшет! Это 90-герцовый OLED-дисплей с разрешением 2272 х 1984 пикселя.
  • Есть еще и внешний экран. Он, 6,45-дюймовый и на 120 Гц. Разрешение 2400 на 1080 пикселей.

Какие камеры?

  • Основная: 50+50+50 Мп и вспышка на 2 цвета
  • Фронтальная камера: 42 Мп

Какое железо?

  • Топовая SoC Snapdragon 8 Gen 1
  • 12 ГБ ОЗУ
  • 256 или 512 ГБ флеш-памяти
  • Батарея на 4750 мА*ч со скоростной зарядкой мощностью 66 Вт

В качестве ОС использована Android 12 и MagicUI 6.0.

Интересны размеры? 16,04 на 7,27 на 1,43 см в сложенном виде. В раскрытом — 16,04 на 14,11 на 0,67 см. Масса — 293 г.

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