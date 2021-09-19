Представлен HONOR Play 20 Pro — Helio G80, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ, 3800 мА*ч и $260

Недорогой.

Сегодня компания HONOR официально представила смартфон HONOR Play 20 Pro. Это недорогое устройство, которое может похвастаться весьма неплохой начинкой и великолепными камерами. Стоит всего $260.

Расскажем подробнее. И начнем с параметров.

SoC: MediaTek Helio G80

Экран: 6,53 дюйма, OLED, Full HD+

ОЗУ: 8 ГБ

Флеш-память: 128 ГБ

Аккумулятор: 3800 мА*ч

Быстрая зарядка: 22,5 Вт

Время зарядки от 0 до 100%: 1 час 5 минут

Камера: 64+8+2+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

Цена, как и было заявлено выше, всего $260. Сроки поступления в продажу на нашем рынке не раскрыты. Ждем.

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