Представлен HONOR Play 20 Pro — Helio G80, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ, 3800 мА*ч и $260
Недорогой.
Сегодня компания HONOR официально представила смартфон HONOR Play 20 Pro. Это недорогое устройство, которое может похвастаться весьма неплохой начинкой и великолепными камерами. Стоит всего $260.
Расскажем подробнее. И начнем с параметров.
- SoC: MediaTek Helio G80
- Экран: 6,53 дюйма, OLED, Full HD+
- ОЗУ: 8 ГБ
- Флеш-память: 128 ГБ
- Аккумулятор: 3800 мА*ч
- Быстрая зарядка: 22,5 Вт
- Время зарядки от 0 до 100%: 1 час 5 минут
- Камера: 64+8+2+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
Цена, как и было заявлено выше, всего $260. Сроки поступления в продажу на нашем рынке не раскрыты. Ждем.
Почитаем еще:
- Обзор наушников Honor Earbuds 2 Lite: smart casual с хорошим звуком
- Будьте в числе первых, кто протестирует HONOR 50 или Magic 3 в России — HONOR ищет амбассадоров
- Топовые ноутбуки HONOR уже в России — MagicBook 14 и MagicBook 15 с Ryzen 5500U
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.