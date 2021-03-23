Представлен Honor V40 Light Luxury Edition – легкий и тонкий смартфон с квадрокамерой
Интересная модель.
Независимая Honor сегодня радует поклонников. Компания официально анонсировала телефон Honor V40 Light Luxury Edition.
Аппарат получился любопытный. Как минимум – он очень тонкий. Толщина корпуса не превышает 7,64 мм. Кроме того, весит гаджет 169 граммов. Неплохо для новинки с 6,57-дюймовым экраном.
Дисплей изогнут по краям. Это панель OLED с высокой частотой обновления – 90 Гц. На плавность изображения жаловаться не придется.
Разрешение – 2340 x 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD+. Также Honor V40 Light Luxury Edition гарантирует быстрый доступ в интернет.
Во-первых, аппарат оснащен модемом 5G. Во-вторых, устройство поддерживает технологию Link Turbo. Она одновременно задействует сети 4G, 5G и Wi-Fi, повышая скорость передачи данных.
Есть фронтальная камера на 32 МП. В тыльном блоке 4 датчика: 64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП. Плохих снимков не ждите.
За производительность отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 800U с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Помимо прочего, имеются 8 ГБ оперативной памяти и графика Mali-G57 MC3. Хватит для популярных приложений.
Дополняет конфигурацию аккумулятор емкостью 3800 мАч с зарядкой на 66 Вт. В роли ОС выступает Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 4.0.
Продажи стартуют 26 марта. Вариант с накопителем объемом 128 ГБ обойдется примерно в $460. За 256-гигабайтную версию просят около $506.
Источник: gizmochina.com
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