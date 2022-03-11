Представлен HONOR X8 — бюджетный смартфон с классной камерой за 200 евро

Рассказываем.

Сегодня HONOR анонсировала смартфон HONOR X8. Стоит он порядка 200 евро. Бюджетно? Для нас с вами, увы, теперь ничего бюджетного нет. Но в мире да, вполне себе недорогой девайс. Чем интересен? Дизайном. Посмотрите на него сзади. Похож ведь на айфон, да? Только с квадрокамерой. Не исключено, что именно так будет выглядеть Айфон 14 или 15, тот, у которого будет четыре датчика сзади.

А характеристики камеры? 64+5+2+2 Мп. Селфи-камера 16-мегапиксельная (умеет снимать видео в 1080p). У смартфона 90-герцовый 6,7-дюймовый IPS-экран с разрешением 2388 на 1080 пикселей. Габариты: 16,34 на 7,47 на 0,745 см, весит новинка 177 г.

Аппаратная основа: Qualcomm Snapdragon 680. Объем ОЗУ равен 6 ГБ (+2 ГБ можно добавить из флеш-памяти). Накопитель на 128 ГБ. Емкость аккумулятора равна 4000 мА*ч. Предусмотрена 22,5-ваттная зарядка. Работает аппарат на Android 11 с фирменной оболочкой Magic UI 4.2.

Цвета? Серебристый, черный, синий. Когда к нам? Ждем пресс-релиза.

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