Представлен HUAWEI P50 Pocket — смартфон за $1400 с уникальным дисплеем и ультрафиолетовой камерой

Galaxy Z Flip 3 и не снилось!

Компания HUAWEI сегодня анонсировала смартфон P50 Pocket в форм-факторе раскладушки с гибким экраном. Это конкурент Galaxy Z Flip 3 от Samsung, только с куда более продвинутыми характеристиками.

Устройство будет предлагаться в Китае в двух вариантах: с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти ($1400) и 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ ($1745). А вот сроки появления в других регионах и цены для западных рынков названы не были. Пока что это эксклюзив Поднебесной.

Чем интересен?

Во-первых: 6,9-дюймовой гибкой панелью с высоким разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц . Никаких складок посередине двух составляющий экрана нет. Как и в случае с недавним OPPO Find N , панель тут на 100% цельная (в отличие от гибких Самсунгов).

. Никаких складок посередине двух составляющий экрана нет. Как и в случае с недавним , панель тут на 100% цельная (в отличие от гибких Самсунгов). Во-вторых: уникальная тройной камерой, с датчиками на 40, 13 и 32 Мп. Сенсор Ultra Spectrum на 32 Мп является ультрафиолетовым. Для чего это? Для селфи. Next-Gen прихорашивание с настройками макияжа заказывали? Вот тут оно есть.

Что еще? Аккумулятор на 4000 мА*ч с 40-ваттной зарядкой.

И, конечно, очень красивый корпус. Смотрим фото. И правда очень привлекательный смартфон.

Работает новинка на Snapdragon 888 4G (с 5G в Китае проблемы из-за санкций со стороны США).

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