Представлен iPad Air с чипом M1 — самый мощный планшет Apple

Какой он?

iPad Air M1 мощнее, чем iPad Air с A14. Значительно. Например, когда речь заходит о графике, то здесь преимущество около 60%. На данный момент iPad Air 5 является самым мощным планшетом Apple вообще. Также есть поддержка мобильных сетей пятого поколения 5G.

Приложения работают быстрее, игры тоже. А еще не забываем о дополненной реальности и визуальных редакторах.

Но внешне вы никак не отличите новый iPad Air от предыдущего. Дизайн одинаковый. Впрочем, появились эксклюзивные расцветки. Планшет предлагается в белом, голубом, сером, розовом или золотистом цвете.

Что еще? Фронтальная камера по-настоящему крутая, это сверхширик на 12 мегапикселей.

Новинка может похвастаться скоростным портом USB Type-C с пропускной способностью 10 Гбит/с. Импорт фото и видео почти мгновенный. Объем ОЗУ? 64 или 256 ГБ.

Какие цены? От 600 долларов. Предзаказы начнут принимать в 11 марта, продажи стартуют 18 марта.

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