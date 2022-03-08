Представлен iPad Air с чипом M1 — самый мощный планшет Apple
Какой он?
iPad Air M1 мощнее, чем iPad Air с A14. Значительно. Например, когда речь заходит о графике, то здесь преимущество около 60%. На данный момент iPad Air 5 является самым мощным планшетом Apple вообще. Также есть поддержка мобильных сетей пятого поколения 5G.
Приложения работают быстрее, игры тоже. А еще не забываем о дополненной реальности и визуальных редакторах.
Но внешне вы никак не отличите новый iPad Air от предыдущего. Дизайн одинаковый. Впрочем, появились эксклюзивные расцветки. Планшет предлагается в белом, голубом, сером, розовом или золотистом цвете.
Что еще? Фронтальная камера по-настоящему крутая, это сверхширик на 12 мегапикселей.
Новинка может похвастаться скоростным портом USB Type-C с пропускной способностью 10 Гбит/с. Импорт фото и видео почти мгновенный. Объем ОЗУ? 64 или 256 ГБ.
Какие цены? От 600 долларов. Предзаказы начнут принимать в 11 марта, продажи стартуют 18 марта.
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