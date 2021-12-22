Представлен iPhone 13 Pro в честь Bitcoin — за него просят более 2,6 млн рублей

Крутая штука, эксклюзив!

Люксовый бренд Caviar из России анонсировал серию iPhone 13 Pro/13 Pro Max под наименованием CryptoKings. Устройства посвящены криптовалютам. А точнее людям, связанным с ними. Речь идет об авторе Bitcoin Сатоши Накамото (настоящая личность его неизвестна), Виталике Бутерине, создателе Ethereum и Илоне Маске, миллиардере, который обожает мемную криптовалюту Dogecoin.

Самая дорогая модель в честь Сатоши стоит 2,635 млн рублей. На ней есть QR-код со ссылкой на NFT (невзаимозаменяемый токен) и хэш-код. Будет выпущен всего один такой айфон в корпусе из черного авиационного алюминия.

Далее идет Эфирный Айфон 13 Про в лицом Виталика Бутерина. Сзади мы видим его пиксельный портрет. Таких смартфонов будет два. Стоимость каждого составит 1,897 млн рублей.

А вот крипто-айфонов с пиксельным лицом Илона Маска изготовят три. Стоят они 948 тыс. рублей.

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