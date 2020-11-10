Представлен Mac mini с чипсетом M1 — круче и дешевле

Потрясающая штука.

Еще одна новинка с презентации Apple 10 ноября — новый Mac mini. Это самый недорогой компьютер компании с чипсетом M1 внутри.

Внешне он выглядит точь-в-точь, как предыдущее поколение. Но внутри изменений цело множество.

Первое — это, конечно, M1. О преимуществах 5-нм процессора мы уже успели написать — у него быстрые ядра, мощная интегрированная графика, нейронный сопроцессор, высокая производительность и феноменальная энергоэффективность. Кроме того, имеется поддержка интерфейсов Thunderbolt и USB 4.

В сочетании с macOS Big Sur пользователей ждет еще одна приятная фишка — мгновенное переключение между приложениями и выход из сна, как на айфонах. К слову, приложения iOS компьютеры с M1 также поддерживают.

У Mac mini имеются следующие порты: два USB 4, один HDMI 2.0, два USB-A, 3,5-мм «джек», Ethernet.

В США за новый Mac mini просят даже меньше, чем за старый — от 699 долларов (раньше — от 799 долларов). Цена в России — от 74 990 рублей.

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