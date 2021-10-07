Представлен Moto E40 — бюджетный и стильный смартфон

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Компания Lenovo, которая, как известно, давно владеет брендом Motorola, сегодня анонсировала новый недорогой смартфон под названием Moto E40. Новинка может похвастаться стильным дизайном, большой батареей и качественным дисплеем.

Что внутри:

SoC: Unisoc T700

Экран: IPS, 6,5 дюймов, 90 Гц

ОЗУ: 4 ГБ

Флеш-память: 64 ГБ

Батарея: 5000 мА*ч

Основная камера: 48+2+2 Мп

Фронтальная камера: 8 Мп

ОС: Android 11 + MyUX

Что еще: сканер отпечатков пальцев сзади

Дата выхода

Совсем скоро. Но, когда привезут в Россию, увы, не сообщается. Думается, что до конца октября.

Цена

Почему-то названа не была. Но очевидно, что данная модель в РФ будет стоить не более 12 тысяч рублей.

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