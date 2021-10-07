Представлен Moto E40 — бюджетный и стильный смартфон
Подробнее.
Компания Lenovo, которая, как известно, давно владеет брендом Motorola, сегодня анонсировала новый недорогой смартфон под названием Moto E40. Новинка может похвастаться стильным дизайном, большой батареей и качественным дисплеем.
Что внутри:
- SoC: Unisoc T700
- Экран: IPS, 6,5 дюймов, 90 Гц
- ОЗУ: 4 ГБ
- Флеш-память: 64 ГБ
- Батарея: 5000 мА*ч
- Основная камера: 48+2+2 Мп
- Фронтальная камера: 8 Мп
- ОС: Android 11 + MyUX
- Что еще: сканер отпечатков пальцев сзади
Дата выхода
Совсем скоро. Но, когда привезут в Россию, увы, не сообщается. Думается, что до конца октября.
Цена
Почему-то названа не была. Но очевидно, что данная модель в РФ будет стоить не более 12 тысяч рублей.
Полезно знать:
- Motorola Edge 20 Pro за 40 000 — в России дешевле, чем в Европе почти в два раза
- Motorola Edge 20 Pro: дата выхода и цена в России, характеристики
- Motorola Edge 20: цена, характеристики, дата выхода
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.