Представлен Moto Edge X30 — первый смартфон с Snapdragon 8 Gen 1 и всего за $470

Мощный и удивительно недорогой.

Компания Lenovo, владеющая брендом Moto, презентовала первый смартфон в истории на базе новейшего флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 1. Новинка получилась крайне мощной и на удивление недорогой.

За смартфон просят от $470! Какие другие параметры стоят упоминания? А вот:

1) 6,67-дюймовый ОЛЕД-дисплей. 2400 на 1080 пикселей, 144 Гц. Экран, достойный флагмана!

2) Просто невероятная фронталка на 60 Мп! Причем, Леново предлагает Moto Edge X30 как с видимой селфи-камерой, так и с подэкранной. Второй вариант, соответственно, дороже.

3) 50+50+2 Мп. Это тыльная камера.

4) Аккумулятор на 5000 мАч с быстрой 68-ваттной зарядкой.

5) Android 12 + MYui 3.0.

Когда? В Китае с 15 декабря.

Цены? От $470 до $535. Комплектация богатая: смартфон, быстрая зарядка и чехол.

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