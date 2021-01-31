Представлен неубиваемый флагман Doogee S88 Plus

С гигантским аккумулятором.

Ведете активный образ жизни? Часто выбираетесь на природу? Пора обзавестись защищенным смартфоном. Обычный вряд ли выдержит падение на асфальт или в лужу. Разве что в специальном чехле.

Некоторым моделям кейс не нужен. Например, анонсированному на днях S88 Plus от компании Doogee. Устройство позиционируется как неубиваемый флагман.

S88 Plus способен пережить высокотемпературную мойку под давлением и получасовое погружение на 1,5-метровую глубину. Также его можно без последствий уронить на твердую поверхность с высоты до 1,5 м.

Случайные удары, царапины, пыль и грязь не причинят вреда. Сказанное гарантируют сертификаты MIL-STD-810G, IP69K и IP68. Если, конечно, верить производителю.

Другая интересная особенность S88 Plus – батарея. Doogee не поскупилась на аккумулятор емкостью 10 000 мАч. Стоит надеяться на впечатляющую автономность. Находка для любителей ходить в походы.

Остальные характеристики тоже адекватные. Есть 6,3-дюймовый экран с разрешением Full HD+. Он покрыт закаленным стеклом Gorilla Glass.

К быстродействию нет вопросов. Телефон оснащен 8-ядерным процессором MediaTek Helio P70 и 8 ГБ оперативной памяти. Для большинства приложений и игр достаточно.

Для съемки служит тыльная камера с главным датчиком на 48 МП. Отдельно следует отметить 2 программируемые клавиши. Функции, которые они выполняют, пользователь указывает в настройках.

Кроме того, в наличии боковой сканер отпечатков, модуль NFC, поддержка беспроводной и обратной зарядки, флеш-накопитель объемом 128 ГБ, Android 10 в качестве ОС и светодиодные индикаторы уведомлений.

До 31 января S88 Plus имеет стартовую цену в $199,99. Заказы принимаются на площадке AliExpress. С февраля стоимость увеличится до $349. Экономным лучше поспешить.

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