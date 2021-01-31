Новости

Представлен неубиваемый флагман Doogee S88 Plus

31 Янв, 2021

Представлен неубиваемый флагман Doogee S88 Plus

С гигантским аккумулятором.

Ведете активный образ жизни? Часто выбираетесь на природу? Пора обзавестись защищенным смартфоном. Обычный вряд ли выдержит падение на асфальт или в лужу. Разве что в специальном чехле.

Некоторым моделям кейс не нужен. Например, анонсированному на днях S88 Plus от компании Doogee. Устройство позиционируется как неубиваемый флагман.

Doogee S88 Plus

S88 Plus способен пережить высокотемпературную мойку под давлением и получасовое погружение на 1,5-метровую глубину. Также его можно без последствий уронить на твердую поверхность с высоты до 1,5 м.

Случайные удары, царапины, пыль и грязь не причинят вреда. Сказанное гарантируют сертификаты MIL-STD-810G, IP69K и IP68. Если, конечно, верить производителю.

Doogee S88 Plus

Другая интересная особенность S88 Plus – батарея. Doogee не поскупилась на аккумулятор емкостью 10 000 мАч. Стоит надеяться на впечатляющую автономность. Находка для любителей ходить в походы.

Остальные характеристики тоже адекватные. Есть 6,3-дюймовый экран с разрешением Full HD+. Он покрыт закаленным стеклом Gorilla Glass.

Doogee S88 Plus

К быстродействию нет вопросов. Телефон оснащен 8-ядерным процессором MediaTek Helio P70 и 8 ГБ оперативной памяти. Для большинства приложений и игр достаточно.

Для съемки служит тыльная камера с главным датчиком на 48 МП. Отдельно следует отметить 2 программируемые клавиши. Функции, которые они выполняют, пользователь указывает в настройках.

Doogee S88 Plus

Кроме того, в наличии боковой сканер отпечатков, модуль NFC, поддержка беспроводной и обратной зарядки, флеш-накопитель объемом 128 ГБ, Android 10 в качестве ОС и светодиодные индикаторы уведомлений.

До 31 января S88 Plus имеет стартовую цену в $199,99. Заказы принимаются на площадке AliExpress. С февраля стоимость увеличится до $349. Экономным лучше поспешить.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий