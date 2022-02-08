Представлен ноутбук HONOR MagicBook 16

Мощный, легкий, стильный.

HONOR анонсировала для отечественного потребителя свой новый лэптоп MagicBook 16. Новинка поступает в продажу в пятницу, 18 февраля. Это легкий ноутбук, всего на 1,84 кг. При этом дисплей тут большой, 16,1-дюймовый. А начинка весьма продвинутая, подойдет как для работы, так и для гейминга.

Рамки вокруг дисплея весьма узкие — 5,1 мм. Пиковая яркость — 300 нит.

Основан лэптоп на процессоре AMD Ryzen 5 5600H. Объем ОЗУ равен 16 ГБ, емкость накопителя составляет 512 ГБ. Аккумулятор на 56 Вт*ч позволит проработать без подключения к сети 8 часов. А 65-ваттная зарядка дает возможность зарядить батарею на 50% за полчаса. На 100% — за 90 минут.

Что еще? Мощная система охлаждения с несколькими вентиляторами, 8 датчиками и AI-системой, следящей за температурой. Дактилоскопический датчик размещен в кнопке питания. За звук отвечают два динамика.

Стоимость HONOR Magic Book 16 равна 80 000 рублей. Расцветка одна, серая.

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