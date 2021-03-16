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Представлен новый джейлбрейк для iOS 14.0 – 14.3

16 Мар, 2021

Представлен новый джейлбрейк для iOS 14.0 – 14.3

Альтернатива unc0ver.

Есть еще поклонники взламывать свои iPhone? Делать их лучше? Тогда готовьтесь к выходу джейлбрейка Taurine. Ранее он был известен как Odyssey14.

Утилита создана разработчиком CoolStar. В основе Taurine – эксплойт cicuta_virosa. Инструмент подходит для устройств на базе iOS 14.0 – 14.3 (включая iPhone 12).

джейлбрейк CoolStar Taurine

За эффективность Taurine переживать не стоит. Вышедший несколько дней назад unc0ver тоже использует cicuta_virosa. Особых проблем нет.

Прямо сейчас Taurine проходит бета-тестирование. Публично он недоступен. Однако релиз случится в ближайшее время.

джейлбрейк CoolStar Taurine

Пока можно изучить скриншот интерфейса, которые опубликовал CoolStar.

Источник: iclarified.com

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