Представлен новый джейлбрейк для iOS 14.0 – 14.3
Альтернатива unc0ver.
Есть еще поклонники взламывать свои iPhone? Делать их лучше? Тогда готовьтесь к выходу джейлбрейка Taurine. Ранее он был известен как Odyssey14.
Утилита создана разработчиком CoolStar. В основе Taurine – эксплойт cicuta_virosa. Инструмент подходит для устройств на базе iOS 14.0 – 14.3 (включая iPhone 12).
За эффективность Taurine переживать не стоит. Вышедший несколько дней назад unc0ver тоже использует cicuta_virosa. Особых проблем нет.
Прямо сейчас Taurine проходит бета-тестирование. Публично он недоступен. Однако релиз случится в ближайшее время.
Пока можно изучить скриншот интерфейса, которые опубликовал CoolStar.
Источник: iclarified.com
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