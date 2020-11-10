Представлен новый MacBook Air с чипсетом M1 — быстрый, легкий и стильный

Первый MacBook с Apple Silicon.

В ходе презентации «Кое-что еще» компания Apple анонсировала новый MacBook Air, в основу которого лег новейший 5-нм чипсет M1, о преимуществах которого мы уже успели написать.

Купертиновцы утверждают, что MacBook Air на процессоре M1 до 3,5 раз быстрее, чем предыдущее поколения с процессором Intel внутри. Производительность графики, так и вовсе, выросла в 5 раз! Но на слово верить мы не привыкли. Ждем тестов, чтобы проверить.

Новый MacBook Air сильно выиграл и в автономности — он работает на 5 часов дольше, чем предыдущий, аж 17 часов (рекорд среди всех MacBook)!

В Apple заявляют, что MacBook Air с M1 быстрее 98% ноутбуков на Windows, проданных в этом году.

Еще один важный момент. M1 не требует кулера для охлаждения компонентов — его в MacBook Air попросту нет. Поэтому ноутбук практически бесшумный.

Не забыли улучшить дисплей — он теперь поддерживает цветовой охват P3.

С учетом всех преимуществ следовало ожидать увеличения стоимости. Но этого не произошло. В США за MacBook Air с M1 просят от тех же 999 долларов. У нас — от 99 990 рублей.

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