Представлен OnePlus Nord CE 2 — 65 Вт, 90 Гц и дешевле 25 тысяч рублей
Дождались.
Компания OnePlus представила бюджетную модель OnePlus Nord CE 2. Устройство можно купить в Индии за 24 тысячи рупий. Это примерно 24 же тысячи рублей, так как курс валют у нас примерно одинаковый.
Столько просят за вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.
У наследника оригинального Nord CE внутри чип Dimensity 900. Объем ОЗУ варьируется от 6 до 8 ГБ. А вот флеш-памяти может быть только 128 ГБ. Расширить пространство предлагается за счет использования карт microSD.
Емкость батареи составляет 4500 мА*ч. Предусмотрена поддержка 65-ваттной зарядки. Заряжается источник питания от 0 до 100% за 30 минут.
У девайса 90-герцовый 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Тыльная камера состоит из датчиков на 64+8+2 Мп. Селфи-камера на 16 Мп.
Что еще? Сканер отпечатков пальцев в дисплее, 3,5-миллиметровый разъем для проводных наушников, NFC и USB Type-C.
Стоит прочитать:
- OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: дата выхода, цена, характеристики
- OnePlus Nord 2 CE — дата выхода, характеристики, цена
- OnePlus Nord 2T — Dimensity 1300, 4500 мА*ч, 50 Мп и 80 Вт
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.