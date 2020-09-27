Представлен первый ноутбук на новейшем процессоре от Intel – Huawei MateBook X 2021

Посмотрите на ноутбук, который скоро захотите себе купить.

Huawei не любит тянуть с использованием новейших технологий и первой представила ноутбук на новейшем Intel Core 11-ого поколения. Согласно сообщению известного инсайдера, новинка от китайского гиганта была протестирована в синтетическом тесте и имеет такие характеристики: процессор Core i7 от Intel последней генерации, 16/512 ГБ памяти.

Очевидно, что это спецификации линейки 2021-ого года модели Huawei MateBook X или MateBook X PRO, поскольку актуальная модель 2020 года была представлена всего 8 тридцатидневок назад. Напомню, что модель с таким названием всегда имеет топовую начинку, MateBook X 2020 имеет на борту чипсет Intel Core 10-ой генерации, 16 GB RAM, до 1 TB ROM (SSD) и оценивается в российской рознице в 120000 р.

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