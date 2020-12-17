Представлен Poco M3: характеристики и цена в России

Теперь официально в России.



Всем привет, 17 декабря на российский рынок вышла новая модель от Poco – M3. В этой статье вы узнаете: чем интересная эта модель, сколько она стоит и другие интересные детали о новинке. Поехали!

Поскольку это модель за невысокую цену, то и внимание ей уделено много. Необычный дизайн, хорошие характеристики, ещё и стереодинамики. А теперь всё по порядку.

Экран. Это IPS-матрица с FullHD+ разрешением в 2340 x 1080. Прикрыто это дело закалённым стеклом с вырезом под камеру. Samsung такие вырезы называет Infiniti-V. Плотность пикселей и яркая подсветка дают отличную картинку.

Начинка хороша для такой цены. Памяти дают аж 4 ГБ в оперативке, а хранилище может быть 64 и 128 ГБ. Процессор от Snapdragon под номером 662 на 8 ядер. Кстати, память можно расширить картами памяти аж до 512 ГБ.

Батарея – отдельная песня в этом смарте. Ёмкость аж в 6000 мАч, но и это ещё не всё, как говорят в телемагазинах. Зарядка тоже будет отличная – 18 Вт (идёт в комплекте). Вообще АКБ очень интересная, потому что товарищи из Poco обещают до 1000 циклов зарядки/разрядки без потери ёмкости. Для сравнения: обычно это число составляет 800. Чуть не забыл: заряжаться будет через Type-C.

Камеры. Вот здесь всё неоднозначно. Объективов, вроде, 3: главный – на 48 МП и вообще хорошего качества, а вот две другие камеры – всего по 2 МП. Они нужны для портретов и макро.

Связь. Набор стандартный, из главного: без 5G, без NFC, но зато с Bluetooth 5 и Wi-Fi 6, а это хорошо для качества и стабильности подключений.

Интересное:

Стереодинамики.

Слот под 2 сим-ки и 1 флешку. Выбирать не придётся – это очень удобно.

Предусмотрен ИК-порт для управления телевизорами и другой техникой.

Отпечатки пальцев считываются с кнопки включения.

Можно использовать обычные наушники – 3,5 мм на борту.

Цвета и цены. Расцветки вы уже могли заметить на фото: чёрный, синий и отличный жёлтый. По ценам для России рамки такие: 13490 и 14490 руб за 4/64 и 4/128 соответственно.

Вывод: Неплохая модель за адекватные деньги. Плюсы: живой процессор, хороший экран, памяти достаточно, стерео и большой АКБ. Минус только один: отсутствие бесконтактных платежей. Всем лайк!

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