Представлен Realme V11 – один из самых дешевых 5G-смартфонов

Доступнее некуда.

Китайская Realme продолжает развивать линейку смартфонов V. Сообщается, что компания выпустила модель под названием V11.

Новинка интересная. Хотя бы по причине доступности. Это один из самых недорогих гаджетов с модемом 5G. По цене – отрыв от конкурентов значительный.

Базовая версия стоит примерно $185. За эти деньги предлагается вариант с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

“Сердце” V11 – мощный бюджетный чип MediaTek Dimensity 700 на 2,2 ГГц. Процессор создан по технологии 7 нм и радует поддержкой сетей 5 поколения.

Диагональ экрана – 6,5 дюйма. Разрешение составляет 1600 на 720 пикселей (при частоте обновления 60 Гц). Есть каплевидный вырез для фронтального объектива на 8 МП.

Тыльная камера двойная: 13 МП + 2 мп. Также в наличии светодиодная вспышка и модуль ИИ, улучшающий снимки.

За идентификацию владельца отвечает сканер отпечатков. Дактилоскопический датчик расположен на боковой грани V11.

Кроме того, имеются слот для microSD, GPS, аккумулятор емкостью 5000 мАч, быстрая зарядка на 18 Вт, Bluetooth 5, порт USB Type-C, двухдиапазонный Wi-Fi и 2 карты SIM.

Работает телефон под управлением Realme UI на базе Android 11. Хочется большего? Обратите внимание на топовый V11 с 6 ГБ ОЗУ. За него просят $216.

Источник: techradar.com

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