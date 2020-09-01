Представлен Realme V3 — самый дешевый 5G-смартфон в мире

Он стоит меньше $150.

Сегодня состоялась официальная премьера Realme V3. Это самый дешевый смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения 5G на рынке. Он оценивается всего в 999 юаней (эквивалент $146).

Аппаратной основой новинки стал чипсет Dimensity 720 от MediaTek. Объем оперативной памяти типа LPDDR4x равен 6 или 8 ГБ, накопителя формата UFS 2.1 — 64 или 128 ГБ. Для расширения доступного пространства можно использовать карту microSD.

Гаджет получил аккумулятор на 5000 мА*ч с поддержкой скоростной зарядки мощностью 18 Вт.

Realme V3 оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1600 на 720 пикселей) и соотношением сторон 20:9.

Основная камера тройная — с главным датчиком на 13 Мп, макрообъективом на 2 Мп и сенсором глубины на те же 2 Мп. Realme V3 поддерживает ночной режим съемки и умеет снимать видео в разрешении 1080p на скорости 60 кадров в секунду. Селфи-камера тут 8-мегапиксельная.

Девайс располагает дактилоскопическим сканером, портом USB Type-C, 3,5-мм «джеком» для наушников, может работать с двумя SIM-картами одновременно.

В качестве операционной системы используется Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI.

Стоимость различных конфигураций следующая:

6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти — 999 юаней ($146)

6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — 1399 юаней ($205)

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — 1599 юаней ($237)

Доступные расцветки — синяя и белая.

В Китае продажи стартуют 9 сентября. О поставках Realme V3 5G на международный рынок сообщат позже.

Источник: Gizmochina

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