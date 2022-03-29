Представлен российская социальная сеть Now для публикации фото — как скачать на iOS

Ее создал бывший сотрудник «Яндекса».

Дмитрий Маринин, ранее работавший в «Яндексе» показал новую социальную сеть Now. Она предназначена для публикации фото. Это, как и «Россграм» замена «сами знаете чему».

Что предусмотрена на запуске? Лента с фото, возможность ставить лайки, оставлять комментарии. Также можно смотреть подписки, изучать ленту активности и искать что-либо через поиск. А вот «Сторис» (историй) почему-то пока нет. Как и возможности публиковать видео. Вероятно, это появится в будущем.

Сейчас идет открытое бета-тестирование приложения: как на iOS, так и на Android.

Интересно? Тогда идем сюда. Для iOS качаем тут, а для Андроида здесь.

Да, для тестирования Now на Айфоне потребуется загрузить сервис TestFlight.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.

✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, (Ваш голос будет первым!)

