Представлен российская социальная сеть Now для публикации фото — как скачать на iOS
Ее создал бывший сотрудник «Яндекса».
Дмитрий Маринин, ранее работавший в «Яндексе» показал новую социальную сеть Now. Она предназначена для публикации фото. Это, как и «Россграм» замена «сами знаете чему».
Что предусмотрена на запуске? Лента с фото, возможность ставить лайки, оставлять комментарии. Также можно смотреть подписки, изучать ленту активности и искать что-либо через поиск. А вот «Сторис» (историй) почему-то пока нет. Как и возможности публиковать видео. Вероятно, это появится в будущем.
Сейчас идет открытое бета-тестирование приложения: как на iOS, так и на Android.
Интересно? Тогда идем сюда. Для iOS качаем тут, а для Андроида здесь.
Да, для тестирования Now на Айфоне потребуется загрузить сервис TestFlight.
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