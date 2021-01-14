Представлен Samsung Galaxy A32 5G: характеристики и цена в России

Первый Самсунг из 2021.

Всем привет, за несколько часов до анонса флагманов Samsung показала свой новый бюджетный смартфон с очень интересными характеристикам – Galaxy A32 5G. Все подробности о модели у нас. Поехали!

Дизайн действительно очень интересный и необычный – каждое отверстие камеры имеет собственный вырез. Полностью металлический корпус одного из четырёх цветов скрывает новый процессор Dimensity 720 от китайской Медиатек. 720-ый в себя включает 8 ядер и 5G-коммуникацию, разогнаться сможет до 2-х Ггц. Процессор рекорды ставить не намерен, но и плохим его тоже не назовёшь.

Ещё внутри нас ждёт:

6,5″-экран с разрешением HD+ и каплевидным вырезом, из готовлена матрица по технологии TFT.

Память: 4/64, 6/64 и 8/128 с возможностью поставить флешку.

Датчик отпечатка в кнопке включения.

АКБ на 5000 мАч.

4 камеры как у взрослых моделей: основа на 48Мп, ширик на 8, макро на 5 и датчик глубины – 2МП.

Селфи-камера на 13Мп.

OneUI 3.0 на борту.

Цвета: чёрный, белый, голубой и фиолетовый .

Размеры и вес: 164,2 х 76,1 х 9,1 мм и 205 г соответственно.

В России появится с 12 февраля, стоить будет от 17990 руб. Всем лайк!

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)