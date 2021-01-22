Представлен смартфон Honor V40 5G

Первый Honor после отделения от Huawei.

Honor теперь независимая компания. Она больше не принадлежит Huawei. Тем интереснее наблюдать за новинками бренда.

Состоялся официальный анонс смартфона V40 5G. Модель выпущена самостоятельно – без участия Huawei. Что в гаджете хорошего?

Как ясно из названия – есть модем 5G. Также следует отметить экран. Honor не поскупилась на 6,72-дюймовую OLED-панель с частотой обновления 120 Гц.

Дисплей радует глубиной цвета 10,7 бит и встроенным сканером отпечатков. Кроме того, заявлена поддержка DCI-P3. Разрешение составляет 2676 x 1236 (формат Full HD+).

В правом верхнем углу – овальный вырез под фронтальный объектив на 16 МП и датчик ToF. Что с модулем тыльной камеры? Его конфигурация круче: 50 МП + 8 МП + 2 МП + блок лазерной автофокусировки + светодиодная вспышка.

Можно вести съемку в 4K HDR. Условия плохой освещенности не проблема. “Сердце” V40 5G – чип MediaTek Dimensity 1000+. Он гарантирует адекватное быстродействие и дополнен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x.

За ускорение графики отвечают технологии GPU Turbo X и Hunter Boost. Тормозов в играх не ожидается. Объем флеш-накопителя UFS 2.1 варьируется от 128 до 256 ГБ (в зависимости от версии телефона).

Отдельных похвал заслуживает аккумулятор емкостью 4200 мАч. Проводная зарядка ограничена мощностью 66 Вт, беспроводная – 50 Вт.



Помимо прочего, в наличии 2 слота SIM, стереофонические динамики и Android 11 с фирменной оболочкой Magic UI 4.0. Базовый вариант V40 5G оценивается в 3599 юаней (примерно $556).

За топовую комплектацию просят 3999 юаней (около $618). Продажи в Китае уже стартовали. В других странах аппарат появится во 2 квартале 2021 года. Скорее всего – под именем Honor View 40.

Источник: gizmochina.com

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