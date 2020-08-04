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Компания Oppo презентовала среднебюджетный смартфон Oppo K7 5G, ставший следующим в линейке после Oppo K5. Новинка получила большой безрамочный дисплей, процессор Snapdragon 765G и сразу 8 ГБ оперативной памяти.

Oppo K7 5G оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080×2400 пикселей с узкими рамками и встроенным сканером отпечатков пальцев. Смартфон работает под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 765G и располагает 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти смартфона составляет 128 или 256 ГБ в зависимости от конфигурации.

Аппарат получил систему из четырех тыльных камер. Основной модуль имеет разрешение 48 Мп, широкоугольный — 8 мп, макрокамера — 2 Мп и камера для портретной съемки с датчиком глубины — 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры смартфона составляет 32 Мп.

Емкость аккумулятора Oppo K7 5G — 4025 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку с мощностью 30 Вт.

Старт продаж Oppo K7 5G запланирован на середину августа. Первоначально смартфон появится в Китае. Цена новинки — 1999 юаней (около 21 тысячи рублей) за базовую версию. Ожидается, что смартфон станет доступен для покупки на китайских торговых площадках к концу месяца.

Источник: GC.

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