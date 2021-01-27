Представлен смартфон Samsung Galaxy A02

Недорогой и долгоиграющий.

Находка для тех, чей бюджет ограничен. Samsung решила порадовать поклонников доступным телефоном. Модель называется Galaxy A02 и только анонсирована в Таиланде.

Samsung обошлась без презентации. Устройство просто появилось на сайте компании. Стоит ли Galaxy A02 внимания? Определенно.

Во-первых, оцените батарею. Samsung не поскупилась на аккумулятор емкостью 5000 мАч. Такой не разрядится неожиданно (особенно с учетом скромной “начинки”).

Выглядит Galaxy A02 неплохо. Пользователей ждет 6,5-дюймовый экран с каплевидным вырезом. Разрешение дисплея – 1600 на 720 пикселей, что соответствует формату HD+.

Что с производительностью? Аппарат предлагает 4-ядерный процессор MediaTek MT6739W с тактовой частотой до 1,5 ГГц. Чип дополнен встроенной графикой PowerVR Rogue GE8100. Для большинства приложений хватит (за исключением тяжелых игр).

Объем оперативной памяти варьируется от 2 до 3 ГБ – в зависимости от версии. С накопителем аналогичная история. Базовый вариант оснащен флеш-модулем на 32 ГБ. В топовой комплектации можно надеяться на 64 ГБ.

Также в наличии двойная тыльная камера (13 МП + 2 МП). За селфи отвечает фронтальный объектив на 5 МП. Кроме того, заявлена поддержка 4G VoLTE и двух карт SIM.

Работает Galaxy A02 под управлением Android 10 (с фирменным интерфейсом Samsung One UI). Ориентировочная цена – 100 американских долларов. Продажи начнутся в ближайшее время.

Источник: gizmochina.com

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