Представлен суперфлагман Realme GT 2 Pro — Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти
Дождались.
Компания Realme анонсировала свой новый флагманский смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 1. Realme GT 2 Pro выглядит стильно и дорого, при этом стоит от $616.
Объем ОЗУ варьируется от 8 до 12 ГБ, флеш-памяти — от 128 до 512 ГБ. Емкость аккумулятора внушительная — 5000 мА*ч. Предусмотрена быстрая зарядка мощностью 65 Вт. От 0 до 100% аккумулятор заряжается менее чем за 40 минут.
У девайса большой 120-герцовый sAMOLED-экран на 6,7 дюйма. Разрешение — 2K.
Главная камера состоит из трех сенсоров, на 50+50+2 Мп (ширик, ультраширик и датчик с увеличением в сорок раз). Фронталка одинарная, на 32 Мп.
Цены следующие:
- GT 2 Pro с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ: $616
- GT 2 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти: $787
Полезно знать:
- Показываем, как выглядит Realme GT 2 Pro — крайне необычно
- Realme GT 2 Pro — цена, дата выхода, характеристики
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.