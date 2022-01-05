Представлен суперфлагман Realme GT 2 Pro — Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти

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Компания Realme анонсировала свой новый флагманский смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 1. Realme GT 2 Pro выглядит стильно и дорого, при этом стоит от $616.

Объем ОЗУ варьируется от 8 до 12 ГБ, флеш-памяти — от 128 до 512 ГБ. Емкость аккумулятора внушительная — 5000 мА*ч. Предусмотрена быстрая зарядка мощностью 65 Вт. От 0 до 100% аккумулятор заряжается менее чем за 40 минут.

У девайса большой 120-герцовый sAMOLED-экран на 6,7 дюйма. Разрешение — 2K.

Главная камера состоит из трех сенсоров, на 50+50+2 Мп (ширик, ультраширик и датчик с увеличением в сорок раз). Фронталка одинарная, на 32 Мп.

Цены следующие:

GT 2 Pro с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ: $616

GT 2 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти: $787

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