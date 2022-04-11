Представлен vivo X Fold с гибким дисплеем: дата выхода, цена, характеристики

Классный флагман.

Компания vivo представила свой первый смартфон с гибким экраном. Это vivo X Fold. Смартфон получился довольно интересным, но и весьма дорогим. Рассказываем, какой он. И показываем.

Поехали!

Дата выхода

Уже представлен. Старт продаж намечен на 15 апреля.

Цена

Не дешево.

Насколько?

vivo X Fold с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ: $1415

vivo X Fold с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ: $1570

Характеристики

SoC: Snapdragon 8 Gen 1

Дисплей внешний: 6,53 дюйма, OLED, HDR10+, Full HD+, 120 Гц

Дисплей внутренний (гибкий): 8,03 дюйма, OLED, HDR10+, 2160 x 1916 пикселей, 120 Гц

ОЗУ: 12 ГБ

Флеш-память: 256 или 512 ГБ

Камера: 50+48+8 Мп, оптика Zeiss

Селфи-камера: двойная, 16+16 Мп

Батарея: 4600 мА*ч

Скоростная зарядка: 66 Вт + беспроводная на 50 Вт и обратная на 10 Вт

Что еще: два сканер отпечатков пальцев (один на внешнем дисплее, другой на внутреннем), USB Type-C 3.1, NFC

Габариты: 16,201 на 7,447 на 1,457 см (сложенный), 16,201 на 14,487 на 0,628 см (открытый)

Вес: 311 г

ОС: Android 12 + OriginOS

Стоит прочитать:

Поделиться

❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.

✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, и Яндекс.Дзен.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)