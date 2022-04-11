Представлен vivo X Fold с гибким дисплеем: дата выхода, цена, характеристики
Классный флагман.
Компания vivo представила свой первый смартфон с гибким экраном. Это vivo X Fold. Смартфон получился довольно интересным, но и весьма дорогим. Рассказываем, какой он. И показываем.
Поехали!
Дата выхода
Уже представлен. Старт продаж намечен на 15 апреля.
Цена
Не дешево.
Насколько?
- vivo X Fold с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ: $1415
- vivo X Fold с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ: $1570
Характеристики
- SoC: Snapdragon 8 Gen 1
- Дисплей внешний: 6,53 дюйма, OLED, HDR10+, Full HD+, 120 Гц
- Дисплей внутренний (гибкий): 8,03 дюйма, OLED, HDR10+, 2160 x 1916 пикселей, 120 Гц
- ОЗУ: 12 ГБ
- Флеш-память: 256 или 512 ГБ
- Камера: 50+48+8 Мп, оптика Zeiss
- Селфи-камера: двойная, 16+16 Мп
- Батарея: 4600 мА*ч
- Скоростная зарядка: 66 Вт + беспроводная на 50 Вт и обратная на 10 Вт
- Что еще: два сканер отпечатков пальцев (один на внешнем дисплее, другой на внутреннем), USB Type-C 3.1, NFC
- Габариты: 16,201 на 7,447 на 1,457 см (сложенный), 16,201 на 14,487 на 0,628 см (открытый)
- Вес: 311 г
- ОС: Android 12 + OriginOS
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