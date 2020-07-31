Такого экрана в смартфонах прежде не было.

Xiaomi презентовала новый игровой смартфон BlackShark 3S, созданный в сотрудничестве с компанией Tencent. Новинка получила 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления сенсорного слоя 270 Гц, что обеспечивает рекордно быструю реакцию экрана на прикосновения.

Частота обновления самого экрана BlackShark 3S составляет 120 Гц. Дисплей имеет повышенную контрастность и поддерживает стандарт HDR10.

За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 865. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ стандарта LPDDR5. Емкость встроенного хранилища — 128, 256 или 512 ГБ в зависимости от конфигурации. Емкость аккумулятора смартфона — 4720 мАч. Имеется поддержка быстрой зарядки с мощностью 65 Вт.

В Xiaomi подчеркнули, что инженеры компании реализовали в смартфоне особую систему охлаждения, которая позволяет длительно играть без перегрева корпуса. Кроме этого, смартфон совместим с дополнительным надеваемым на корпус кулером, выпущенным ранее для BlackShark 3.

Смартфон располагает тройной тыльной камерой. Разрешение основного модуля — 64 Мп, широкоугольного — 13 Мп, портретной камеры с датчиком глубины — 5 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

Цена BlackShark 3S начинается от 3999 юаней (около 42 тысяч рублей) за версию со 128 ГБ встроенной памяти. Старт продаж смартфона запланирован на август.

Источник: GC.

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