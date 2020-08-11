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Компания Xiaomi презентовала новый флагманский смартфон Mi 10 Ultra, чей выход приурочен к десятилетию китайского производителя. Аппарат получил систему из четырех основных камер с возможностью выполнения 120-кратного цифрового зума и поддержку сверхбыстрой зарядки с мощностью 120 Вт.

Xiaomi Mi 10 Ultra оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080×2340 пикселей (386 ppi). Экран имеет частоту обновления 120 Гц, 100% соответствие цветовому пространству DCI-P3 и поддержку HDR10+. Максимальная яркость составляет 1120 кд/м². Дисплей покрывает защитное изогнутое стекло. В экране имеется небольшое отверстие для фронтальной камеры.

За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 865 с частотой до 2,84 ГГц. Объем оперативной памяти смартфона составляет 12 ГБ типа LPDDR5. Емкость встроенного хранилища — 128 ГБ формата UFS 3.1. Смартфон оснащен продвинутой системой жидкостного охлаждения с несколькими слоями графена.

Аппарат располагает системой из четырех основных камер:

48 Мп широкоугольная (f/1,85, оптическая стабилизация),

20 Мп суперширокоугольная (f/2),

48 Мп камера для дальней съемки (f/4,1, 5-кратный оптический зум, оптическая стабилизация),

12 Мп портретная камера (f/2).

Mi 10 Ultra позволяет выполнять 120-кратный цифровой зум и снимать видео с разрешением 8K.

Емкость аккумулятора смартфона составляет 4500 мАч. Mi 10 Ultra поддерживает 120-ваттную зарядку. Благодаря ей на полную зарядку смартфона уходит всего 23 минуты. Также аппарат поддерживает быструю беспроводную зарядку с мощностью 50 Вт.

Смартфон поступит в продажу в августе. Цена Xiaomi Mi 10 Ultra пока не была объявлена.

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