Представлена быстрая магнитная зарядка MagDart от realme — в 3 раза быстрые MagSafe от Apple

Достойный ответ.

Компания realme представила свою версию магнитной зарядки — первую для девайсов на Android. Называется она MagDart. Это аналог MagSafe от Apple (используется в серии iPhone 12). Но с одним неоспоримым преимуществом. Ее скорость в 3 раза выше!

Вместе с самой технологией были показаны и первые MagDart-аксессуары.

Зарядное устройство MagDart Charger мощностью 50 Вт. От 0 до 100% батарея на 4500 мА*ч с ее помощью заряжается менее чем за 1 час. Блок питания SuperDart на 65 Вт. Необходим для работы MagDart Charger. У SuperDart имеется встроенный вентилятор, чтоб блок не перегрелся. Компактный зарядник на 15 Вт , который тоньше MagSafe на 26%. Пауэрбанк MagDart с док-станцией (используется как подставка для смартфона). Пауэр-чехол MagDart с магнитом . К нему без проблем крепятся все упомянутые выше аксессуары. Кошелек MagDart для 3 карт. Подставка для селфи MagDart Beauty Light работает с помощью реверсивной зарядки. Крепится сзади смартфона. Встроенные 60 светодиодов позволяют регулировать яркость и температуру для идеальных снимков.

К сожалению, точная дата старта продаж и стоимость названы не были.

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