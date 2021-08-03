Представлена быстрая магнитная зарядка MagDart от realme — в 3 раза быстрые MagSafe от Apple
Достойный ответ.
Компания realme представила свою версию магнитной зарядки — первую для девайсов на Android. Называется она MagDart. Это аналог MagSafe от Apple (используется в серии iPhone 12). Но с одним неоспоримым преимуществом. Ее скорость в 3 раза выше!
Вместе с самой технологией были показаны и первые MagDart-аксессуары.
- Зарядное устройство MagDart Charger мощностью 50 Вт. От 0 до 100% батарея на 4500 мА*ч с ее помощью заряжается менее чем за 1 час.
- Блок питания SuperDart на 65 Вт. Необходим для работы MagDart Charger. У SuperDart имеется встроенный вентилятор, чтоб блок не перегрелся.
- Компактный зарядник на 15 Вт, который тоньше MagSafe на 26%.
- Пауэрбанк MagDart с док-станцией (используется как подставка для смартфона).
- Пауэр-чехол MagDart с магнитом. К нему без проблем крепятся все упомянутые выше аксессуары.
- Кошелек MagDart для 3 карт.
- Подставка для селфи MagDart Beauty Light работает с помощью реверсивной зарядки. Крепится сзади смартфона. Встроенные 60 светодиодов позволяют регулировать яркость и температуру для идеальных снимков.
К сожалению, точная дата старта продаж и стоимость названы не были.
Почитаем?
- realme Flash — первый смартфон с магнитной зарядкой на Android
- Магнитная зарядка MagDart — это как MagSafe, только от realme
- Realme GT: цена, характеристики, дата выхода
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.