Представлена глобальная MIUI 12.5 — список смартфонов, которые ее получат

Не Xiaomi Mi 11 единым.

Сегодня Xiaomi представила не только смартфон Mi 11, но и свою фирменную оболочку MIUI 12.5 для глобального рынка. Обновляться до нее смартфоны начнут во втором квартале текущего года.

Для каких гаджетов?

Первыми ее получат:

Xiaomi Mi 10T;

Xiaomi Mi 10T Pro;

Xiaomi Mi 10 Pro;

Xiaomi Mi 11.

А еще?

Затем придет очередь:

Xiaomi Mi 10 Lite 5G;

Xiaomi Mi 10T Lite;

Xiaomi Mi Note 10 Pro;

Xiaomi Mi Note 10;

Xiaomi Mi Note 10 Lite;

Redmi 9;

Redmi Note 9T;

Redmi Note 9 Pro;

Redmi Note 9S;

Redmi Note 9;

Redmi Note 8 Pro.

Что нового? Возможность удалять системные приложения.

Причем, простор тут даже больше, чем на Айфоне.

А еще с MIUI 12.5 процессор смартфона нагружается меньше (преимущество превышает 20%). А еще сильно снижено энергопотребление и увеличена плавность работы интерфейса. Круто же!

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