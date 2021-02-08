Представлена глобальная MIUI 12.5 — список смартфонов, которые ее получат
Не Xiaomi Mi 11 единым.
Сегодня Xiaomi представила не только смартфон Mi 11, но и свою фирменную оболочку MIUI 12.5 для глобального рынка. Обновляться до нее смартфоны начнут во втором квартале текущего года.
Для каких гаджетов?
Первыми ее получат:
- Xiaomi Mi 10T;
- Xiaomi Mi 10T Pro;
- Xiaomi Mi 10 Pro;
- Xiaomi Mi 11.
А еще?
Затем придет очередь:
- Xiaomi Mi 10 Lite 5G;
- Xiaomi Mi 10T Lite;
- Xiaomi Mi Note 10 Pro;
- Xiaomi Mi Note 10;
- Xiaomi Mi Note 10 Lite;
- Redmi 9;
- Redmi Note 9T;
- Redmi Note 9 Pro;
- Redmi Note 9S;
- Redmi Note 9;
- Redmi Note 8 Pro.
Что нового? Возможность удалять системные приложения.
Причем, простор тут даже больше, чем на Айфоне.
А еще с MIUI 12.5 процессор смартфона нагружается меньше (преимущество превышает 20%). А еще сильно снижено энергопотребление и увеличена плавность работы интерфейса. Круто же!
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