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Представлена глобальная MIUI 12.5 — список смартфонов, которые ее получат

8 Фев, 2021

Представлена глобальная MIUI 12.5 — список смартфонов, которые ее получат

Не Xiaomi Mi 11 единым.

Сегодня Xiaomi представила не только смартфон Mi 11, но и свою фирменную оболочку MIUI 12.5 для глобального рынка. Обновляться до нее смартфоны начнут во втором квартале текущего года.

Для каких гаджетов?

Первыми ее получат:

  • Xiaomi Mi 10T;
  • Xiaomi Mi 10T Pro;
  • Xiaomi Mi 10 Pro;
  • Xiaomi Mi 11.

А еще?

Затем придет очередь:

  • Xiaomi Mi 10 Lite 5G;
  • Xiaomi Mi 10T Lite;
  • Xiaomi  Mi Note 10 Pro;
  • Xiaomi  Mi Note 10;
  • Xiaomi  Mi Note 10 Lite;
  • Redmi 9;
  • Redmi Note 9T;
  • Redmi Note 9 Pro;
  • Redmi Note 9S;
  • Redmi Note 9;
  • Redmi Note 8 Pro.

Что нового? Возможность удалять системные приложения.

Причем, простор тут даже больше, чем на Айфоне.

А еще с MIUI 12.5 процессор смартфона нагружается меньше (преимущество превышает 20%). А еще сильно снижено энергопотребление и увеличена плавность работы интерфейса. Круто же!

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