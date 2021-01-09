Представлена “самая прочная в мире” защитная пленка для iPhone 12

Если производитель не врет.

Экран iPhone 12 достоин всяческих похвал. Особенно за керамическое покрытие, спасающее от повреждений. К несчастью, царапины остаются проблемой, хоть и в меньшей степени, чем раньше.

Как уберечь дисплей от этой напасти? Можно воспользоваться защитным чехлом. Или специальной сверхпрочной пленкой. Например, новинкой от компании ESR. Компания утверждает, что ее решение – “самое прочное в мире”.

Покрытие создано из закаленного стекла Armorite. Оно не искажает звук и не мешает работе Face ID. Максимально допустимая нагрузка составляет порядка 50 кг (согласно лабораторным тестам).

В каждой упаковке имеется 2 таких пленки. Плюс бонус – выравнивающая рамка для установки и набор для чистки. Просят за перечисленное $19,99. Заказы принимаются на официальном сайте ESR.

В наличии версии для iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Источник: imore.com

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