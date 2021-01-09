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Представлена “самая прочная в мире” защитная пленка для iPhone 12

9 Янв, 2021

Представлена “самая прочная в мире” защитная пленка для iPhone 12

Если производитель не врет.

Экран iPhone 12 достоин всяческих похвал. Особенно за керамическое покрытие, спасающее от повреждений. К несчастью, царапины остаются проблемой, хоть и в меньшей степени, чем раньше.

iPhone 12 Pro Max

Как уберечь дисплей от этой напасти? Можно воспользоваться защитным чехлом. Или специальной сверхпрочной пленкой. Например, новинкой от компании ESR. Компания утверждает, что ее решение – “самое прочное в мире”.

Покрытие создано из закаленного стекла Armorite. Оно не искажает звук и не мешает работе Face ID. Максимально допустимая нагрузка составляет порядка 50 кг (согласно лабораторным тестам).

Пленка ESR

В каждой упаковке имеется 2 таких пленки. Плюс бонус – выравнивающая рамка для установки и набор для чистки. Просят за перечисленное $19,99. Заказы принимаются на официальном сайте ESR.

В наличии версии для iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Источник: imore.com

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